Fast wie in echt: So erleben Sie Gerhard Richter online

Gerhard Richter wird am 9. Februar 1932 in Dresden geboren. Bereits während seiner Zeit in der Handelsschule von Zittau nimmt Richter an Abendkursen in Malerei teil. Von 1951 bis 1956 absolviert er in der Wandmalereiklasse von Heinz Lohmar sein Studium an der Hochschule für bildende Künste Dresden. 1961 Flucht aus der DDR nach Düsseldorf und Studium an der Staatlichen Kunstakademie. In den 1960er Jahren widmet er sich vermehrt der Landschaftsmalerei. Ende der 1990er entwirft Richter farbige Spiegelkonstruktionen und Glasarbeiten, darunter auch für das Reichstagsgebäude und den Kölner Dom. Er lebt und arbeitet bis heute in Köln.