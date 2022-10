Das klassische Kartenspiel, das auch heute noch weltweit gespielt wird

Zunächst ist klarzustellen, dass Solitär nicht nur eine Variante von Kartenspiel ist. Neben der klassischen Spielart gibt es auch weitere Modi, mit denen Spieler die Karten schwingen können. Woher genau das Solitär stammt und seit wann es das Kartenspiel in der Form gibt, ist relativ unbekannt. Man schätzt die Verwendung des Spiels ungefähr auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts in Frankreich, dort, wo es auch Bücher zum Spiel gibt. Daher auch der Name: Solitär ist eine Ableitung des französischen Worts „solitaire“ (bed. einsam, alleinstehend). Daraus lässt sich auch die erste allgemeine Regel des Spiels ableiten. Solitär ist ein Kartenspiel, das solo gespielt wird. Um die klassische Variante abzulösen und ein bisschen mehr Spannung und Variation einzubringen, gibt es heute zahlreiche weitere Spielregeln, die für reichlich Abwechslung beim Spielen einbringen.

Für das beliebte Spielvergnügen gibt es seit Jahren eine PC-Version, die auf den meisten Computern vorinstalliert existiert. Durch die geringe Rechenleistung, die zur Verwendung von Solitär notwendig ist, ließ sich das Spiel auf nahezu allen PCs installieren und problemlos spielen. Schon seit vielen Jahren spielen Menschen weltweit das Kartenspiel zum Vergnügen und Entspannen online. Bei uns gibt es das klassische Kartenspiel jetzt auch online, kostenlos und ohne Download spielbar! Im Web oder in der App einfach und bequem von überall aus spielen. Im Kurier.at Playground finden Sie außerdem zahlreiche weitere Onlinespiele, die Sie kostenlos und ohne komplizierte Anmeldung spielen können. Also, worauf warten Sie noch?

Populärer Klassiker für den Zeitvertreib allein

Solitär spielt sich perfekt als Einzelspieler und bietet mit zahlreichen Varianten viel Abwechslung. Werfen wir einen Blick in die Spielregeln, wird schnell klar, warum das Kartenspiel bei Spielern weltweit so beliebt ist. Solitär ist einfachen Regeln ausgesetzt, die Anfänger als auch Spielkarten-Profis herausfordert. Um das Spiel erfolgreich zu beenden, ist es notwendig, die Karten aufsteigend der Kartenwerte zu sortieren und sich dabei der Karten auf dem Stapel zu bedienen. Angefangen mit dem König arbeiten Sie sich hoch bis zum Ass. Anders als ähnliche Kartenspiele wie Skat oder Rommé geht es hier weniger um Strategie und mehr um Geduld. Es ist nicht notwendig, viele Kenntnisse zu besitzen – Sie benötigen bei Solitär lediglich die richtige Reihenfolge der Karten. Doch vergessen Sie dabei nicht den Talon! Nutzen Sie die das Tableau, um die Reihenfolge der Karten stets vervollständigen zu können und dabei keine Züge zu verlieren.