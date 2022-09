Beliebtes Casual Game: Bubble Shooter setzt auf ein einfaches Spielprinzip

Drachen und Arcade Automaten: Die Ursprünge von Bubble Shooter

Das coole Online Game war zu einem früheren Zeitpunkt unter dem Namen „Bubble Bobble“ bekannt und kommt ursprünglich aus Japan. Es wurde 1986 von der Firma Taito entwickelt und bei Arcade Automaten eingesetzt. Die Ursprungsversion hatte 100 Level. Der Spieler muss sich den Weg freikämpfen, um die Freundinnen der Zwillingsdrachen Bub und Bob zu retten. Um ihre Gegner auszuschalten, schießen die Drachen mit Seifenblasen und schalten diese aus. Im Verlauf der Jahre erschienen mehrere Versionen des Spiels. Es fand seinen Weg in die Heimkonsolen der Spieler. Der erste Bubble Shooter erschien 1994 und hieß damals „Puzzle Bobble“. Das Spiel war für die Konsolen Taito B System und Neo Geo erhältlich. Das Gameplay des Spiels hatte sich verändert, die Charaktere sowie das Design waren jedoch stark dem Ursprungsgame Bubble Bobble angepasst. Heute ist davon jedoch nichts mehr zu erkennen. Das Puzzle Game besteht meist nur noch aus der simplen Kanone und den verschiedenen bunten Bubbles.

So wird Bubbles gespielt: Mit unseren Tipps werden Sie noch besser!

Das kostenlose Casual Game Bubble Shooter folgt einem einfachen Spielprinzip. Auf dem Spielfeld befinden sich eine bestimmte Anordnung von verschieden-farbigen Bubbles und im unteren Bereich steht ein Shooter bereit. Diesen Shooter setzen Sie ein, um die Bubbles von der Decke herunterzuholen und aufzulösen. Treffen Sie 3 oder mehr gleichfarbige Kugeln und lösen Sie die Formation mit so wenig Zügen wie möglich auf. Dabei können Sie den Shooter ausrichten, wie Sie es strategisch am besten finden. Spielen Sie über die Bande, um Bubbles zu erwischen, die weiter oben liegen und erledigen sie die unteren Kugeln gleich mit. So lösen Sie die Anordnung mit weniger Zügen auf.

Achten Sie auf die Kanone. Tauschen Sie die Ladung, wenn sie damit besser punkten können und holen Sie die Blasen von der Decke. Sie haben nur eine begrenzte Anzahl an Schüssen, also wählen Sie Ihre Züge genau und sehen sie sich das Feld vorher gut an.