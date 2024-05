Vernachlässigt und vergessen: Tabu-Thema Beckenboden

Wie Bizeps, Trizeps und Quadrizeps gehört auch der Beckenboden zur Skelettmuskulatur und unterliegt damit physiologischen Bedingungen. Sobald wir älter werden und uns nicht mehr so oft bewegen, verliert sie an Masse sowie Kraft. Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist schlussendlich ein adäquater Trainingsreiz.

Der Beckenboden besteht zum einen aus drei Muskelschichten, die längs, quer und diagonal verspannen. Zum anderen besteht er auch aus Binde- und Fettgewebe sowie aus Öffnungen, die ringförmig von Muskeln umgeben sind. Die größte Herausforderung für den Beckenboden sind seine prinzipiell entgegengesetzten Aufgaben: So muss er stabilisieren, zum Beispiel die Bauchorgane, aber gleichzeitig auch nachgeben, zum Beispiel bei einer Geburt oder beim Gang zur Toilette. Dieser Konflikt wird dadurch verschärft, dass wir in der Evolution die ersten Lebewesen sind, bei denen der Beckenboden der Schwerkraft ausgesetzt ist. Wir stehen und sitzen stundenlang. Das bedeutet eine dauerhaft senkrechte Belastung für den Beckenboden.

Beide Geschlechter leiden oft unter Unterleibsschmerzen, Blasensenkung und unwillkürlichem Harn- und Stuhlverlust, also Inkontinenz. Dabei sind Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer: Laut Dr. med. Gabriela Kieser leidet von den 60-jährigen Frauen nahezu jede Dritte an Urininkontinenz. Aber auch junge Frauen können betroffen sein, gerade nach einer Schwangerschaft und Geburt. Ebenso kann das Sexleben von der Beckenbodenmuskulatur beeinflusst werden: Ein kräftiger, gesunder Beckenboden wirkt sich meistens positiv auf das sexuelle Empfindungsvermögen beim Geschlechtsverkehr aus.

Tipp: So können Sie Ihren Beckenboden effektiv stärken

Die Beckenbodenmuskulatur zu stärken – egal ob nach einer Operation, einer Geburt, bei Erektionsstörungen oder bereits in jungen Jahren zur Prophylaxe –, bringt viele Vorteile mit sich. Ein isoliertes Beckenbodentraining ist jedoch keine so leichte Aufgabe, denn die gezielte Ansteuerung des Beckenbodens muss zuerst gelernt werden.

Mit der Beckenbodenmaschine „A5“ hat Kieser eine Maschine entwickelt, mit der die Muskulatur durch Übungen isoliert trainiert werden kann. Die „A5“ ermöglicht, die Aktivität der Beckenbodenmuskulatur während des Trainings zu messen und zu visualisieren. Das funktioniert computergesteuert über einen Sensor, der auf dem Sitz des Gerätes angebracht ist. Er misst die minimalen Druckveränderungen unter dem Beckenboden und zeigt sie auf einem Monitor an. Durch diese Visualisierung lernt man, die richtige Muskulatur anzusteuern, die Beckenbodenmuskeln bewusst zu kontrollieren und sie so wirksam zu kräftigen. Steigende Schwierigkeitsgrade der Programme machen das Training besonders effektiv.

Dr. Wimmer klärt auf

Im Video vermittelt Dr. Johannes Wimmer klar, einfach und unterhaltsam Wissenswertes zum Thema Beckenboden und zum Training an der computergestützten Beckenbodenmaschine von Kieser. Dr. Wimmer ist Mediziner und als TV- und Internetarzt bekannt. Sein Medizinstudium absolvierte er an der Philipps-Universität Marburg und an der Universität Lübeck. Während seiner Zeit als praktizierender Arzt in Wien und Hamburg machte sich der Mediziner mit dem Videoportal Dr. Johannes selbstständig und wurde bei YouTube bekannt.