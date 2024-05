Biologisch jünger sein als Gleichaltrige: So kann es klappen

Es funktioniert wirklich: Wir können biologisch jünger sein als kalendarisch Gleichaltrige. Klingt unglaublich, ist aber wahr! Mit unseren Lebensjahren steigt dieses Potenzial sogar deutlich an. Durch gezielte Interventionen (Biohacking) senken wir gleichzeitig die Risiken aller Erkrankungen, deren Wahrscheinlichkeit mit dem Alter größer wird. Unser Lebensstil bestimmt somit, ob unser Körper an unserem 60. Geburtstag erst 50 Jahre alt oder bereits 70 wird. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welches Alter bevorzugen Sie?

Muskulatur als wirksames Anti-Aging

Man merkt es meist erst später, aber tatsächlich nimmt die Kraft der Muskulatur bereits ab dem 25. Lebensjahr kontinuierlich ab. Jenseits der 50 verlieren wir jährlich zwischen 0,6 und 2 Prozent an Muskelmasse. Inaktivität und eine unzureichende Eiweißversorgung beschleunigen diesen Prozess. Bis wir 60 Jahre alt werden, geht so im Normalfall ein Drittel bis die Hälfte unserer Kraft verloren. Und damit nicht genug: Meistens legen wir noch an Körpermasse in Form von Fett zu. Mehr Masse, die von weniger Muskeln bewegt werden soll – eine äußerst unglückliche Kombination.