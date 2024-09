Endlich schmerzfrei: Die besten Übungen gegen Rückenschmerzen

Von zentraler Bedeutung sind dabei die Rückenstrecker, denn sie geben der Wirbelsäule den nötigen Halt. Sie sind Teil eines Systems unterschiedlicher Muskelanteile, die für eine bessere Lastverteilung sorgen und so die Strukturen der Wirbelsäule schützen. Die Rückenstrecker gliedern sich in einen medialen und einen lateralen Trakt, die eine funktionelle Einheit bilden. Diese arbeiten zusammen, wenn wir den Rumpf oder den Kopf strecken, zur Seite neigen oder drehen.

Die Ursachen für Rückenbeschwerden sind vielfältig und reichen von mangelnder Bewegung über falsche Haltung bis hin zu muskulären Ungleichgewichten. Aber ganz egal, welche Ursache die Schmerzen haben, eines ist sicher: Durch Bewegung und eine gezielte Kräftigung der Rückenmuskulatur können Rückenschmerzen nachweislich deutlich reduziert oder gar beseitigt werden. Ein gut trainiertes Muskelkorsett stabilisiert die Wirbelsäule und trägt wesentlich dazu bei, dass wir in allen Lebensbereichen uneingeschränkt aktiv bleiben können.

Ohne diese stützende Muskulatur wäre unsere Wirbelsäule instabil: Gerade einmal eine axiale Belastung von etwa 0,1 bar hielte sie aus. Zu wenig für die hohen Belastungen, denen sie ausgesetzt ist. Zum Vergleich: In Rückenlage liegt der axiale Druck bei ungefähr 1 bar, beim entspannten Sitzen bei 3 bar, beim Jogging bei 9,5 bar. Und wer eine Kiste Bier hebt, fordert Wirbel und Bandscheiben gleich mit 23 bar heraus. Zu diesem axialen Druck gesellen sich im Alltag teils hohe Scher-, Rotations- und Beschleunigungskräfte.

Gezielte Übungen für Ihren Rücken

Wissenschaftlich fundiertes Krafttraining, wie es Kieser anbietet, ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung oder Linderung von Rückenschmerzen. Das Schweizer Traditionsunternehmen sagt Rückenschmerzen seit über 55 Jahren den Kampf an. Mithilfe von computergestützten Trainingsmaschinen werden bei Kieser die tiefen Rückenstrecker wirksam trainiert und die Beweglichkeit der Wirbelsäule erhöht. Die Fixierung spielt dabei eine tragende Rolle. So sind Ausgleichsbewegungen in der Hüfte nicht möglich, es kommt zu keiner Unterstützung durch andere Muskelpartien. Dadurch ist ein isoliertes und effektives Training der Rückenstrecker gegeben.