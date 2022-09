Nachhaltigkeit in der Tasse: So zaubern Sie Kaffee mit gutem Gewissen

Recycling von Altgeräten

Wenn Ihre Kaffeemaschine endgültig den Geist aufgibt und auch eine Reparatur sie nicht mehr retten kann, sollten Sie Ihr Gerät auf keinen Fall mit dem restlichen Haushaltsmüll in die Tonne schmeißen. Die Entsorgung haushaltsüblicher Elektrogeräte bei Müllplätzen ist in den meisten Fällen kostenlos. Oft können Sie die alte Kaffeemaschine beim Kauf einer neuen auch beim Händler zur Entsorgung abgeben. Dort werden kaputte Kaffeemaschinen in ihre Einzelteile zerlegt, wertvolle Rohstoffe recycelt und der Wiederverwertung zugeführt sowie für die Umwelt gefährliche Rohstoffe fachgerecht entsorgt. Bei JURA verfügt jeder Vollautomat über einen detaillierten Recyclingpass, in dem sämtliche verbauten Einzelteile nach ihren Materialien aufgeführt sind. So gestaltet sich das Recycling noch einfacher.

Setzen Sie auf nachhaltige, frische Bohnen

Das vollmundigste Kaffeeerlebnis erhalten Sie, wenn Sie Ihren Kaffee mit frischen Bohnen zubereiten. Dadurch sparen Sie unnötigen Verpackungsmüll. Damit die Bohnen aber nichts von ihrem wertvollen Aroma verlieren, sollten Sie sie richtig lagern – am besten in einem geschlossenen, luftdichten Behälter. Kaffeevollautomaten haben den Vorteil, dass diese bei den meisten Geräten integriert sind. Die neue JURA GIGA 10 geht sogar einen Schritt weiter und bietet Ihnen zwei Bohnenbehälter, die jeweils mit einem Mahlwerk verbunden sind, um für die gewünschte Kaffeespezialität die ideale Kaffeesorte oder sogar eine Mischung aus zwei Sorten zu wählen. Wie wäre es etwa mit einer Mischung aus den JURA Spitzenkaffees San Antonio und Riguardo, die beide Fairtrade-zertifiziert sind und so zu besseren Produktionsbedingungen in den Anbauländern beitragen?