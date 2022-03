Nachhaltigkeit statt Wegwerfmentalität

Nachhaltigkeit: Was einst ein Nischenthema war, ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nicht zuletzt die Pandemie hat das Bedürfnis nach nachhaltig hergestellten Produkten bei den Konsument:innen zusätzlich beflügelt. Unternehmen stehen in der Pflicht, auf dieses gesteigerte Bewusstsein zu reagieren. Dennoch investieren manche von ihnen mehr Ressourcen in den Aufbau eines vermeintlich grünen Images, als darin, Produkte im Kern nachhaltig zu gestalten – Stichwort „Greenwashing“.