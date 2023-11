Party vom Feinsten – mit dem neuen INTERSPAR-Partyservice

Kulinarische Highlights für jede Party

Mit Ende Oktober ist offiziell die Winterzeit angebrochen. Die Tage sind kurz, es ist kalt und die Sonne lässt sich nur noch selten blicken. Doch statt uns über das Grau in Grau zu ärgern, planen wir lieber gemütliche Verabredungen und Partys mit lieben Menschen. Ob bei der Arbeit, in den eigenen vier Wänden oder bei Freunden und der Familie: Zum Beisammen sein gehört auch immer etwas Gutes zu Essen und die passende Getränkeauswahl. Wer am liebsten alles aus einer Hand, passend zum Anlass und für jeden Gusto bestellen möchte, ist bei INTERSPAR genau richtig. Hier gibt es neben den beliebten Partybrezen, die eigens in den INTERSPAR-Backstuben gebacken und mit viel Liebe in verschiedenen Varianten belegt werden, auch köstliche Platten wie den Heurigenschmaus – bestehend aus heimischen Klassikern, 100 % aus Österreich –, feines Jourgebäck in vier köstlichen Sorten für bis zu 8 Personen, süße Mini-Schnitten sowie einen ganzen Apfelstrudel für genussreiche Nachmittage.

INTERSPAR denkt natürlich auch an die kleinen Partygäste. Die Kinderparty-Box beinhaltet bunte Fruchtspieße, Süßigkeiten, Mini-Donuts und Muffins, eine Flasche Yippy Party – damit auch die Kleinen mal die Korken knallen lassen können – sowie Partyzubehör wie Trompeten, Partyhüte und Servietten. Ob für Kids oder große Genießerinnen und Genießer: Alle Partyboxen und Platten werden fachkundig zusammengestellt und können, auch dank der neuen, optisch mehr als ansprechenden Verpackungen, direkt auf den Tisch gestellt werden. Das Auge isst ja bekanntlich mit!