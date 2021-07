Produkttest: So vielseitig und elegant ist die HUAWEI Watch 3 Pro

Handy, Terminkalender, Uhr und noch mehr

Schon nach kurzer Zeit ist die Smartwatch nicht mehr vom Handgelenk wegzudenken: Musik (bis zu 16 GB Speicherplatz für die Lieblingsplaylist!) Termine, Anrufe, Social-Media-Benachrichtigungen und mehr sind stets nur einen Blick entfernt. Dank integrierter eSIM-Technologie ist die Smartwatch ein eigenständiges Kommunikationsgerät – auch ohne Handy in der Nähe. Ein besonders interessanter Nebeneffekt, der uns beim Testen aufgefallen ist: Durch das Tragen der HUAWEI Watch 3 Pro sinkt die Bildschirmzeit am Smartphone. Ob es „etwas Neues“ gibt, sagt die Uhr von selbst – so entfallen viele unnötige Griffe zum Handy, die häufig in gedankenlosem Scrollen münden.

Übrigens: Auch NutzerInnen von iOS- oder Android-Geräten können die neue Huawei Watch 3 Serie unkompliziert und schnell mit ihren Smartphones koppeln und verwenden, indem sie die HUAWEI Health App aus dem jeweiligen App-Store downloaden.

Mit der Huawei Watch 3 Serie wird die Huawei AppGallery nun auch auf Smartwatches verfügbar – so lassen sich jederzeit und vom Handgelenk aus neue Apps und Spiele installieren.