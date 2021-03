Produkttest: Das können die neuen HUAWEI FreeBuds 4i mit extra starkem Akku und Geräuschunterdrückung

Das Highlight: Active Noise Cancelling

Was die HUAWEI FreeBuds 4i auszeichnet, ist vor allem die „Active Noise Cancelling“-Technologie, die man so sonst nur von teureren Audio-Produkten kennt. Die Kopfhörer erkennen unterschiedlichste Geräusche aus der direkten Umgebung und filtern so den Umweltlärm heraus. Gerade, wer sich ein Home-Office teilt oder gerne in der U-Bahn liest, wird dieses Feature besonders wertschätzen. Doch die HUAWEI FreeBuds 4i können den Lärm nicht nur „canceln“, sondern auch hervorheben: Im Straßenverkehr bewährt sich etwa der zusätzliche „Awareness-Modus“, mit dem die Geräusche wiederum stärker zu hören sind.