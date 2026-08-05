Klimafitte Städte: Wie die PORR die Stadt von morgen schon heute baut

Der Handlungsdruck ist groß: Der Bau- und Immobiliensektor verursacht rund 40 % der weltweiten Emissionen und verbraucht fast die Hälfte der gewonnenen Rohstoffe. Gleichzeitig ist die Bauwirtschaft unmittelbar daran beteiligt, wie Städte mit steigenden Temperaturen und anderen Klimafolgen umgehen können. Klimafitte Städte brauchen deshalb beides: konsequenten Klimaschutz, um Emissionen zu senken, und gezielte Klimaanpassung, um urbane Räume widerstandsfähiger zu machen – mit emissionsärmeren und ressourcenschonenden Materialien, durchdachter Planung und dem Einsatz erneuerbarer Energien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IAT Dachbegrünungen (wie hier in Favoriten) kühlen Gebäude, fördern die Biodiversität und machen Städte widerstandsfähiger gegen Hitze. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © PORR Extremwetter macht deutlich, warum Infrastruktur heute widerstandsfähiger gegen Hochwasser und Starkregen gebaut werden muss.

Weniger Emissionen bei stabiler Produktionsleistung Beim Klimaschutz setzt die PORR mit ihrem Dekarbonisierungsplan 2030 gezielt dort an, wo die sieben größten Hebel zur Emissionsreduktion liegen – von Energie und Baumaschinen bis zu Materialien und Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, die Emissionen bis 2030 gegenüber 2024 deutlich zu senken: Um 43 % im eigenen Betrieb und um 25 % entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig werden Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonende Bauweisen konsequent ausgebaut. Schon jetzt sind erste Erfolge sichtbar: 2025 verursachte die PORR gemessen an ihrer wirtschaftlichen Leistung 14,3 % weniger Treibhausgasemissionen als im Vorjahr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MW Architekturfotografie Entsiegelte Flächen und das Schwammstadtprinzip machen Stadtquartiere wie hier in Favoriten fit für Hitze und Starkregen.

Städte an den Klimawandel anpassen Doch Emissionen zu reduzieren, ist nur eine Seite der Aufgabe. Gleichzeitig müssen Städte an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels angepasst werden. Wie das konkret aussehen kann, zeigt das Supergrätzl Favoriten in Wien, an dessen Umsetzung die PORR beteiligt war: Begrünung, Entsiegelung und das Schwammstadtprinzip tragen dazu bei, Hitzeinseln entgegenzuwirken, Regenwasser vor Ort zu speichern und die Lebensqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen. Die Folgen steigender Temperaturen betreffen auch die Arbeit auf Baustellen. Mit einem strukturierten Maßnahmenpaket setzt die PORR deshalb auf konkrete Schutzmaßnahmen: So sind etwa Krankabinen und Baucontainer klimatisiert, Jobrotation wird eingesetzt und kühlende Schutzausrüstung laufend weiterentwickelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harry Schiffer Der Klimawandel und die damit einhergehende Hitze verändert auch die Arbeit auf Baustellen und macht neue Schutzmaßnahmen erforderlich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MW Architekturfotografie Klimafitte Städte entstehen dort, wo nachhaltige Planung und innovative Baukonzepte zusammenkommen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Markus Wache Alternative Antriebe helfen dabei, Emissionen auf der Baustelle Schritt für Schritt zu reduzieren.