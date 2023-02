„Pellets sind nach wie vor der günstigste Brennstoff in Österreich“

Das 1921 in Seekirchen bei Salzburg gegründete Unternehmen Windhager zählt heute mit über 600 MitarbeiterInnen, drei ausländischen Niederlassungen und einem internationalen Partner-Netzwerk zu Österreichs führenden Heizkessel-Herstellern. Das Windhager Angebot reicht von der Wärmepumpe und hochwertigen Scheitholzvergasern über komfortable Pellets-Heizlösungen bis hin zum innovativen Hackgutvergaser mit Saugsystem. Hybrid-Lösungen und eine breite Palette an Heizungszubehör runden das Heizkessel-Programm ab. Produziert wird aktuell ausschließlich am Firmenstammsitz in Seekirchen bei Salzburg, ab 2024 auch in Pinsdorf bei Gmunden.