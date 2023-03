Die Einbringung, Installation und Inbetriebnahme des BioWIN Ultegra sind so schnell und einfach erledigt. Sobald der Kessel eingesteckt und eingeschaltet ist, wird mittels eines QR-Codes über die Windhager App das bereits vorkonfigurierte System automatisch aktiviert. Dafür ist nicht einmal eine Internetverbindung erforderlich. Bei der gleichen Anzahl an Fachkräften können so deutlich mehr Kessel in Betrieb genommen werden.