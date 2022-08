Lebenswert Natur: Die Honigbiene ist die beste Lehrmeisterin für Nachhaltigkeit

Geht es um Nachhaltigkeit, ist die Natur unsere beste Lehrmeisterin. Vor allem ein Insekt kann uns dabei als großes Vorbild dienen: Die Biene und ihre faszinierende Symbiose mit der Pflanzenwelt. Experten gehen davon aus, dass die Vorläufer unserer heutigen Honigbiene erstmals vor rund 135 Millionen Jahren auf der Bildfläche der Entwicklungsgeschichte erschienen sind. Seither spielt die Biene eine entscheidende Rolle im Evolutionsprozess und ist ein Symbol für gelebte Nachhaltigkeit. Auch bei HDI LEBEN schätzt man die Biene nicht nur als fleißige Honigproduzentin, sondern als Vorbild für einen natürlichen und nachhaltigen Lebensstil.

Herr Miskarik, HDI LEBEN hat seit kurzem eigene Bienenstöcke. Wie kam es dazu?

Michael Miskarik: Wir setzen die Biene schon seit Jahren als Testimonial für unsere Berufsunfähigkeitsversicherung ein, da sie ein Sinnbild für den ARBEITSWERT eines Lebewesens ist. Außerdem passt die Biene perfekt zu unserem Unternehmens- und Markenführungsprogramm, mit dem wir auch ein klares Bekenntnis zu bewusst gelebter Achtsamkeit gegenüber Mensch und Umwelt abgelegt haben. Bei HDI LEBEN betrachten wir Nachhaltigkeit als ganzheitliches Lebensführungsmodell, das die gesellschaftspolitische Verantwortung des Einzelnen in den Mittelpunkt aller Entscheidungen stellt. Als Versicherungsunternehmen und Arbeitgeberin sind wir dazu angehalten, uns nicht nur mit ökologischen, sondern auch mit sozialen und moralischen Fragestellungen zu befassen. Eine gute Unternehmensführung, faire Vergütungsregeln, Engagement für die Gesellschaft und Menschenrechte sind ebenso wichtig wie der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen. Und dafür gibt es kein besseres Vorbild als die Honigbiene.

Was können wir von der Biene in Bezug auf einen nachhaltigen Lebensstil lernen?

Wenn wir einen Blick zurück in unsere Evolutionsgeschichte werfen, sehen wir, dass sich Bienen und Pflanzen seit Jahrmillionen in einer faszinierenden Symbiose in ihrer Entwicklung fördern. Fast könnte man meinen, Bienen und Pflanzen hätten einen Pakt zur gegenseitigen Unterstützung abgeschlossen – nach dem Motto: „Tust du mir Gutes, kann ich dir Gutes tun“. Heute würde man von einer globalen „Win-Win-Situation“ sprechen, von der unser Planet und alle Lebewesen auf einzigartige Weise profitiert haben. Aber auch innerhalb eines Bienenvolkes sehen wir, wie gelebte Nachhaltigkeit funktioniert: Bienen kümmern sich hingebungsvoll um die nachfolgende Generation und sorgen gleichzeitig dafür, dass ausreichend Nahrung für alle vorhanden ist. Damit übernehmen sie nicht nur für ihre eigene Spezies, sondern auch für unser aller Umwelt Verantwortung. Das ist Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau.

Die HDI Lebensversicherung AG wurde 1903 gegründet und gehört als Teil des Talanx-Konzerns zu einem der größten Versicherungskonzerne Europas. Wie sieht gelebte Nachhaltigkeit bei HDI LEBEN Österreich aus?

Bei HDI LEBEN in Österreich orientieren wir uns an der Wertehaltung unserer Unternehmensgründer und übernehmen in sensiblen Bereichen wie der Altersvorsorge oder dem Vermögensaufbau gesellschaftspolitische Verantwortung. Dazu muss man wissen: Die HDI Versicherungen wurden gegründet, um ihren Kunden Geld zu sparen. Zu hohe Preise für die Haftpflichtversicherung führten 1903 dazu, dass sich sechs Berufsgenossenschaften und 176 Unternehmen zum „Haftpflichtverband der deutschen Eisen- und Stahlindustrie“ zusammenschlossen. Knapp 90 Jahre später erfolgte der Einstieg in das Lebensversicherungsgeschäft. Heute ist HDI LEBEN Österreich Teil der börsenotierten Talanx-Gruppe, die mit 23.000 Mitarbeitenden in 150 Ländern tätig ist.

Unter Ihrer Führung hat sich HDI LEBEN zu einem österreichischen Leitbetrieb entwickelt? Wofür steht die Marke HDI LEBEN heute?

Die Marke HDI LEBEN steht heute für Leistungen und Services, die das Leben unserer Kunden und Partner täglich ein Stück weit LEBENSWERTER machen. Dazu gehört einerseits unsere Unternehmenskultur, die auf gelebter Wertschätzung und gegenseitigem Respekt basiert, und andererseits der verantwortungsvolle Umgang mit der LEBENSZEIT unserer Geschäftspartner und Kunden. Geführt wird die Marke HDI LEBEN durch unser LEBENSWERT Programm, das den Menschen und seine Bedürfnisse bedingungslos in den Mittelpunkt stellt. Eine wesentliche Rolle spielt auch, dass die eigenen Mitarbeitenden stolz darauf sind, täglich Spitzenleistungen für unsere Kunden und Vermittler zu erbringen. Sie leben das LEBENSWERT Programm Tag für Tag und sind die wichtigsten Botschafter der Qualitätsmarke HDI LEBEN.

Wie geht es den Bienen von HDI LEBEN? Was machen sie gerade?

Unseren Bienen geht es hervorragend. Sie leben in Niederösterreich in einer wunderbar ruhigen Umgebung und sind fleißig bei der Arbeit. So wie es aussieht, können wir in den nächsten Tagen unseren ersten eigenen Honig abfüllen. Dieses besondere Ereignis werden wir mit der gesamten Belegschaft feiern. Persönlich freut es mich auch, dass unsere Mitarbeitenden voll hinter dem Bienen-Projekt stehen. Natürlich haben wir auch professionelle Unterstützung von einem regionalen Imker. Wir lernen täglich etwas dazu und verstehen unsere Bienen schon ganz gut.

Besten Dank für das informative Gespräch.