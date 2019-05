Große Vielfalt, junge Talente

Multipercussionist Christoph Sietzen und Bassist Dominik Wagner stellten bereits in der laufenden Saison ihr Talent unter Beweis. Im Herbst werden sich fünf weitere Musikerinnen und Musiker zu ihnen gesellen: der Geiger Yevgeny Chepovetsky, die Cellistin Julia Hagen, der Pianist Aaron Pilsan, der Bariton Manuel Walser und die Harfenistin Elisabeth Plank.

Ihre Auftritte reichen von Solokonzerten über Kammermusik und Liederabende bis zu Pop-Arrangements. So werden Julia Hagen, Yevgeny Chepovetsky und Aaron Pilsan mit dem Wiener Kammerorchester Beethoven, Rossini und Schubert spielen. Elisabeth Plank wird an einem Abend Manuel Walser an der Harfe begleiten, wenn er Werke von Ravel und Schubert singt.

Der Geiger Emmanuel Tjeknavorian, inzwischen zum Shootingstar avanciert, war eines der ersten „Great Talents“. „Jede musikalische Erfahrung bringt uns weiter“, sagte er damals, „das Publikum des Wiener Konzerthaus wird uns dabei in verschiedensten Konstellationen erleben.“ So wird es auch in der kommenden Saison sein, wenn die jungen Talente wieder die Konzerthaus-Bühne betreten.