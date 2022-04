Gräserpollenallergie: So kommen Sie beschwerdefrei durch den Sommer

Was können Sie bei einer Gräserallergie konkret unternehmen?

Natürlich kann und will man sich als Betroffene/r nicht den ganzen Sommer über verbarrikadieren. Wer sich nach einer langfristigen Erleichterung sehnt, der sollte eine Immuntherapie – die im Volksmund auch als „Hyposensibilisierung“ oder „Allergieimpfung“ bekannt ist – in Erwägung ziehen. Über mehrere Jahre hinweg werden dem Körper so Extrakte mit dem Allergen zugeführt, um diesen an den oder die Auslöser zu gewöhnen. Wer allerdings nach kurzfristigen und schnellen Lösungen sucht, für den haben wir ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst: