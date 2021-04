Frühlingsgefühle: Lustvolle Begegnungen statt lästiger Intimprobleme

Einschränkungen durch Schmerzen

Schmerzen, Brennen, Stechen oder ein Druckgefühl in der Vaginalöffnung und in der Scheide bei der Vereinigung und während des Geschlechtsverkehrs? „Schmerzen im Rahmen der Sexualität sind in der gynäkologischen Sprechstunde ein häufiges Thema“, sagt Dr. Andrea Kottmel. „Die Patientinnen klagen häufig über Schmerzen – nicht nur in der Sexualität, sondern auch in anderen Situationen wie beim Sport oder bei Tamponverwendung. Dabei können die Beschwerden im äußeren Bereich oder auch in der Tiefe bzw. im Unterbauch wahrgenommen werden. Auch Dauer und Intensität der Beschwerden erleben die Frauen nicht immer gleich.“