Blasenentzündung? Woher sie kommt und wie Sie sie loswerden

Halten die Beschwerden an, ist der Weg zum Arzt unausweichlich. Muss der Harnwegsinfekt mit Antibiotika behandelt werden, ist anschließend eine Kur mit Laktobazillen unbedingt notwendig, um die gesunde Vaginalflora wieder herzustellen. Der Grund: „Laktobazillen leisten sowohl zum Schutz, als auch zum Wiederaufbau der gesunden Scheidenflora wertvolle Dienste“, so Sabine Lexer. „Sie produzieren Milchsäure und sorgen so für ein saures, pH-optimiertes Scheiden-Milieu, schützen vor krankmachenden Keimen und unangenehmen Infektionen.“ Durch wissenschaftliche Studien belegt ist diese Wirkung für Laktobazillen des Stammes Casei Rhamnosus (enthalten in Gynophilus© Scheidenkapseln und Vaginaltabletten). Diese nützlichen Bakterien sind in der Lage an der Schleimhaut anzuhaften, sich dort zu vermehren und sie mit einem schützenden Biofilm zu überziehen.

Infos und Produktproben: www.gesundescheide.at