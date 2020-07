Worauf Sie beim Sonnenbaden achten sollten

Vor allem nach einer langen Schlechtwetter-Periode oder wenn wir endlich nach einer stressigen Phase Urlaub haben, gibt es kaum etwas Feineres: In der Sonne im Freibad, am See oder auf dem Balkon auf der faulen Haut liegen und Vitamin D tanken, bis unser Sonnenspeicher wieder aufgefüllt ist.

Dem Sonnenbaden werden auch gesundheitliche Vorteile nachgesagt: Etwa Linderung von depressiven Verstimmungen, besserer Schlaf, eine Stärkung der Knochen und ein Boost für das Immunsystem. Wer keinen Sonnenbrand oder -stich davontragen möchte, sollte allerdings ein paar Sachen beachten!