Was Sie über Nahrungergänzungsmittel wissen sollten

Was sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich?

Bei Nahrungsergänzungsmitteln handelt es sich um Produkte, die die tägliche Ernährung ergänzen sollen – etwa in Form von Tabletten, Kapseln, Pulver oder Flüssigkeiten. Sie enthalten Nährstoffe, die in normalen Lebensmitteln auch vorkommen, in konzentrierter Form und hoher Dosierung.

Die häufigsten Wirkstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln sind zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe, Präbiotika oder Omega-3-Fettsäuren.

Brauche ich Nahrungsergänzungsmittel, um gesund zu sein?

Es wird nur eine bestimmte Menge jedes Nährstoffs benötigt, damit unser Körper funktioniert, und höhere Mengen sind nicht unbedingt besser. Bei hohen Dosen können einige Substanzen auch schädliche Wirkungen haben, weshalb bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Vorsicht geboten ist.