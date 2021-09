Scharfe Versuchung: Sweet Chili Karfiol Nuggets

Weingut GIEFING

Zu den Sweet Chili Karfiol Nuggets empfiehlt Claudia Giefing vom Weingut Giefing im burgenländischen Rust eine besondere Spezialität – den Furmint Ried Rieglband 2020. Die aus Ungarn stammende Rebsorte Furmint ist in Österreich eine Rarität. Nur wenige Hektar Furmint gibt es am Neusiedler See, die meisten davon in Rust. Ein wunderschöner, fruchtig-würziger Weißwein mit typischer feiner Honignote und frischer Säurestruktur.

Neue Feine Öle

Bewusstes Genießen fällt leicht mit „BONA Olive“, dem fruchtigen Olivenöl Extra Vergine und mit dem ganz neuen „BONA aktiv leben“ mit Chia Samen Öl. Die einzigartige Zusammensetzung macht es besonders reich an Omega-3-Fettsäuren und es enthält das Sonnenvitamin D, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt!