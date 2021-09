Mediterrane Köstlichkeit: Zitronen-Ingwer-Hendl mit Knoblauch-Frühkartoffeln

Weingut FEILER-ARTINGER

Kurt Feiler vom Weingut Feiler-Artinger empfiehlt zum Ingwer-Hendl seinen Chardonnay 2020. Die Weingärten in den besten Lagen in Rust am Neusiedler See werden mit Achtsamkeit, im Einklang mit der Natur biodynamisch bewirtschaftet. Der Chardonnay zeigt im Jahrgang 2020 besonders viel Würze und mineralische Aromen und im Duft und Geschmack viel Frucht von reifen, gelben Äpfeln. Vollmundig und elegant.

Neue feine Öle

Bewusstes Genießen fällt leicht mit „BONA Olive“, dem fruchtigen Olivenöl Extra Vergine und mit dem ganz neuen „BONA aktiv leben“ mit Chia Samen Öl. Die einzigartige Zusammensetzung macht es besonders reich an Omega-3-Fettsäuren und es enthält das Sonnenvitamin D, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt!