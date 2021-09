Martina Hohenlohe: Zander mit Jungzwiebeln und Buttersauce

Zubereitung Buttersauce

Den Ingwer in etwas Pflanzenöl erhitzen. Mit Weißwein und Süßwein ablöschen. Den Alkohol verkochen lassen. Schlagobers hinzufügen und kurz aufkochen. Danach von der Hitze nehmen. Limettenzeste hinzufügen und das Ganze etwas stehen lassen, damit die Aromen gut einziehen. Während der Zander dämpft, Butterflocken nach und nach in die Saucenbasis geben und mit einem Handmixer untermischen. So bekommt man eine schöne glatte, weiße Sauce. Fügen Sie so viel Butter hinzu, bis die Sauce für Sie die perfekte Konsistenz hat. Danach nach Geschmack salzen.