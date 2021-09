Martina Hohenlohe: Paradeiser-Kokossuppe mit Ingwer

Ingwer in kleine Würfel schneiden. Knoblauch schälen, fein hacken. Zitronengras mit dem Messerrücken andrücken, die holzigen Schichten entfernen, das Weiche in feine Ringe schneiden. Fleisch- und Ochsenherzparadeiser waschen, Strunk entfernen, in Würfel (ca. 1,5 cm) schneiden.