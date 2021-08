Herzhaftes für Genießer: Cheeseburger mit Ochsenherzparadeiser

Seit ungefähr 1910 gibt es den Familienbetrieb der Pannagls. Heute wird der 8.000 m2 große Betrieb am Mitterweg in Wien Simmering von Vater Franz und Sohn Markus gemeinsam geführt. Schon seit Generationen spezialisierten sie sich auf die Paradeiserkultur und bauten immer wieder unterschiedliche Sorten an. Ihre Passion fanden die beiden Gärtner schlussendlich in den Ochsenherzparadeisern, die bei Familie Pannagl im geschützten Anbau kultiviert werden.

Obwohl diese Kultur bereits über 100 Jahre alt ist, erlebte sie eine Renaissance. Familie Pannagl war eine der ersten, welche die Ochsenherzparadeiser zurück in die österreichische Küche brachte. Der Umgang mit dieser Kultur ist allerdings sehr kompliziert und es benötigt viel Wissen und Erfahrung, die Bedürfnisse der Pflanze zu erkennen und möglichst flexibel darauf reagieren zu können.

Neben einem besonderen Gespür für die Pflanzen haben Markus und Franz auch immer einen besonderen Blick auf die Umwelt. Daher entschieden sie sich 2020 für eine neue Biomasseheizung, die mit nachhaltigen Hackschnitzel aus Österreich betrieben wird. So kann Familie Pannagl den Kreislauf unterstützen und auch wieder ein Stück Natur zurückgeben.