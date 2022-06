Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Zanderceviche mit Radieschen

Wussten Sie, dass Radieschen von April bis Oktober Saison haben? Dass man sie am besten ohne Grün im Kühlschrank lagert? Wir auch nicht, bis Martin Michlits in den Kochsalon kam. Das Grün sollte man übrigens nicht wegwerfen, sondern daraus ein leicht scharfes Pesto für Nudeln mixen. Martin Michlits führt seinen Familienbetrieb in St. Andrä am Zicksee im Burgenland mit Herz und Seele. Zwei Radieschen-Sorten werden angebaut – der Klassiker sowie Snackradieschen, die innerhalb von wenigen Stunden nach der Ernte im Geschäft zu kaufen sind. Damit hat sich Martin Michlits eine Vorreiterrolle erarbeitet. Da ihm die Fruchtfolge sehr wichtig ist, baut er neben Gemüse auch Mais, Sojabohnen und Getreide an. „Denn ein gesunder Boden ist das wichtigste Kapital“, sagt der passionierte Seewinkler Gemüsebauer. Und das schmeckt man in seinen Radieschen.