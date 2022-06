Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Süß-saures Snackgemüse mit Burrata

Gemüseanbau seit 1898: Im Betrieb der Familie Merschl arbeiten Tradition und Moderne Hand in Hand. Mittlerweile werden in Wien Essling, angrenzend zum Marchfeld, auf sieben Hektar Datterino- und Rispenparadeiser angebaut. Manches ist wie damals geblieben – die verschiedenen Paradeiser-Variationen werden hauptsächlich mit Regenwasser bewässert, das durch das geschlossene Bewässerungssystem optimal eingesetzt werden kann. Zusätzlich wird auch noch hauseigener Strom durch eine PV-Anlage erzeugt. Der Juniorchef Thomas Merschl führt nun mit seinen Eltern den Betrieb bereits in der fünften Generation. Die Ernte ist für ihn etwas ganz Besonderes und ist die Belohnung für viel harte Arbeit, die er täglich bei der Kulturpflege auf sich nimmt – und das schmeckt man auch, wenn man in seine saftigen und zarten Paradeiser beißt.