Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Spaghetti mit geröstetem Paprika und Chili-Garnelen

RECHEIS URKORN EMMER SPAGHETTI

Genuss aus reinem Urgetreide. Mit Recheis Emmer wird wiederentdeckt, was bis ins Mittelalter eines der wichtigsten Nahrungsmittel in Europa war. Das naturbelassene Urkorn zählt zu den ältesten kultivierten Getreidearten. Mit leicht nussigem Geschmack und perfektem Biss bringen Recheis Urkorn Emmer Nudeln Vielfalt in die Küche.

Weingut Kerschbaum

Michael Kerschbaum empfiehlt zu Spaghetti mit geröstetem Paprika und Chili-Garnelen den Blaufränkisch Ried Hochäcker 2020. Ein Blaufränkisch in Perfektion aus Horitschon im Mittelburgenland. Facettenreich im Duft nach schwarzen Kirschen, mit Zitronennuancen und Kräutertouch. Am Gaumen reife Kirschfrucht und Brombeeren. Harmoniert wunderbar mit den Fruchtaromen des gerösteten Paprika und der Würze der Garnelen.

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Unglaublicher Weingenuss. Ein edles Weinglas für alle Fälle.

Weingenuss pur! Für jeden Tag! Für jeden Wein – egal ob Schaumwein, Weißwein, Rotwein oder Süßwein. Der „Bouquet-Drive“ am Glasbauch beschleunigt die Aromenentfaltung. Die leicht konische, innen geschwungene Form konzentriert das Bouquet. Ein einziges, geniales Glas für maximalen Weingenuss.