Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Orecchiette mit Stangenbrokkoli und Karfiol

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor. Mit Rezept-Video zum Anschauen und online zum Nachlesen

Gesagt, getan: In der 10. Folge von „Gartenfrisch aus dem Kochsalon“ wird Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe von Gemüsebauer Kevin Graf aus dem Burgenland besucht. Die beiden kochen Orecchiette mit Stangenbrokkoli und Karfiol. Den Extrakick geben ein paar Sardellen und Chili.

8 Sardellenfilets in Öl

Zu Beginn widmen Sie sich dem Stangenbrokkoli: Schneiden Sie die Stiele des Stangenbrokkolis in 1 cm große Stücke und halbieren Sie - wenn notwendig - die Röschen.

Nun wird der Karfiol in sehr kleine Röschen geschnitten. Auch den Strunk können Sie verwerten, indem Sie ihn schälen, das holzige Ende wegschneiden und den Strunk in ca. 5 mm große Würfel schneiden.

Jetzt wird das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzt und die Karfiolwürfel sowie der Strunk des Stangenbrokkolis mit dem Knoblauch, den Sardellen und der Hälfte der Butter weich gedünstet.

Während die Mischung in der Pfanne gart, kochen Sie die Orecchiette in Salzwasser nach Packungsanweisung al dente.

Nun geben Sie die Nudeln und Röschen in die Pfanne, schmecken mit Salz und schwarzem Pfeffer ab und vermischen die Menge mit dem Rest der Butter und einer großen Handvoll fein geriebenem Parmesan.

Von Paragrafen zum Kohlgemüse – Kevin Graf hing seinen Job als Steuerberater an den Nagel und führt nun den Familienbetrieb seiner Schwiegereltern, wo schon seit Jahrzehnten Kohlgemüse angebaut wird. Auf etwa 30 Hektar im Seewinkel findet man Chinakohl, Romanesco, Karfiol, Kohl, Brokkoli und erstmals seit diesem Jahr auch Stangenbrokkoli. Dabei wird besonders darauf geachtet, ressourcenschonend zu arbeiten. Das ist für Familie Graf keine Reaktion auf den Zeitgeist sondern vielmehr eine langfristige Ideologie. Darum werden zum Schutz der Blätter die Pflanzen auch per Hand geerntet.

Reinhold Krutzler empfiehlt zu Orecchiette mit Stangenbrokkoli und Karfiol seinen Eisenberg DAC Reserve 2018. Aus den Toplagen von alten Rebstöcken in Deutsch-Schützen kommt dieser ausdrucksstarke Blaufränkisch mit der für den südburgenländischen Eisenberg charakteristischen mineralischen Würze, erfrischender Säure und einem fruchtigen Bukett nach Kirschen, Weichseln und Brombeeren. Passt perfekt zur Pasta!