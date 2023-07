Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Nudeln Caprese mit Paradeiser und Mozzarella

Woher kommen die Paradeiser? Paradeisergärtnerin Bianca Schmidt von LGV Gärtnergemüse

Die bunten Cherry-Paradeiser ergeben Reihe um Reihe fast ein künstlerisches Bild, in allen Farbschattierungen umrahmt von gesundem Grün, macht dieser Anblick richtig froh. Mutter Brigitte Schmidt diskutiert zwischendurch mit Tochter Bianca über die Erntezeit, um ihre Beine schmiegt sich die zweijährige Tochter, die nächste Generation in der Gemüsegärtnerei ist gesichert. Die Kleine schnappt sich heimlich immer wieder einen Cherry-Paradeiser von der Rispe, es gibt ein gutes Gefühl, dass weder Mutter noch Tochter dabei nervös werden – so natürlich wird hier gearbeitet. Familienbetriebe haben an sich schon etwas sehr Sympathisches an sich, wenn man so sehr auf Qualität und Natur achtet, umso mehr. Mit einer Kiste frischer Paradeiser kam Bianca in den Kochsalon, es entstand ein Rezept, in dem sie die Hauptrolle spielen durften: Nudeln Caprese mit gerösteten Paradeisern – der Geschmack des Sommers.