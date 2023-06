Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Krautfleckerl „Next Generation“

RECHEIS GOLDMARKE FLECKERL

Seit 1889 steht Recheis für beste österreichische Nudeln, hergestellt mit größter Sorgfalt und ausgesuchten heimischen Zutaten. Die Goldmarke „Fleckerl“ sind ein echter Klassiker. Ob Schinkenfleckerl oder unsere Krautfleckerl „Next Generation“, mit Recheis Goldmarke gelingen die Rezepte der österreichischen Küche besonders gut.

Weingut KOLLWENTZ

Andi Kollwentz empfiehlt zu Krautfleckerl „Next Generation“ den Chardonnay Ried Tatschler 2020. Der Chardonnay reift in Großhöflein auf kalkhaltigem Boden in Südostlage am Leithagebirge. In kleinen Eichenfässern ausgebaut besticht er durch vollreife Fruchtaromen, Kraft und Eleganz und bringt genau den richtigen Körper für die Aromenvielfalt der Krautfleckerl mit Kohlrabi und Jungzwiebel.

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Unglaublicher Weingenuss. Ein edles Weinglas für alle Fälle.

Weingenuss pur! Für jeden Tag! Für jeden Wein – egal ob Schaumwein, Weißwein, Rotwein oder Süßwein. Der „Bouquet-Drive“ am Glasbauch beschleunigt die Aromenentfaltung. Die leicht konische, innen geschwungene Form konzentriert das Bouquet. Ein einziges, geniales Glas für maximalen Weingenuss.