Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Im Ofen geschmorte Paradeiser mit Feta und Penne

Woher kommen die Paradeiser? Paradeisergärtner Thomas Merschl von LGV Gärtnergemüse

Seit 1898 arbeiten Tradition und Modernem im Betrieb der Familie Merschl Hand in Hand. Thomas stieg nach seiner Ausbildung in Wieselburg in den Familienbetrieb ein und brachte frischen Wind mit, wie die Eltern stolz hervorheben. Er ist an jeder Ecke zu finden, wo jemand gebraucht wird, und bezeichnet sich selbst als Allrounder. Thomas Merschl hat unter anderem eingeführt, dass die verschiedenen Paradeiser-Variationen hauptsächlich mit Regenwasser bewässert werden, das durch das geschlossene Bewässerungssystem optimal eingesetzt werden kann. Zusätzlich wird auch noch hauseigener Strom durch eine Photovoltaik-Anlage erzeugt. Es bleibt spannend, was der Junior aus dem Betrieb noch machen wird, ist er doch schon seit fünf Generationen in Familienbesitz.