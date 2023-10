Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Hörnchen mit Stangenbrokkolipesto und gebratenem Halloumi

RECHEIS NATURGENUSS VOLLKORN HÖRNCHEN

100 % Vollkornhartweizen aus Österreich. Die veganen Recheis Vollkorn Hörnchen aus 100 % österreichischem Vollkornhartweizen nehmen dank ihrer gerippten Oberfläche Saucen besonders gut auf. Mit ihrem hohen Ballaststoffanteil sind die hellen Vollkorn-Teigwaren ideal für die bewusste Küche und ein Genuss für die ganze Familie.

Michael Kerschbaum empfiehlt zu Hörnchen mit Stangenbrokkolipesto und gebratenem Halloumi seinen Opera 2020. Eine vollmundige Cuvée in Perfektion aus Blaufränkisch und Merlot aus Horitschon im Mittelburgenland. Der Blaufränkisch gibt in dieser Cuvée den Ton an, Merlot rundet das Bild mit würzigen Noten und dunkler Frucht ab. Passt wundbar zum nussigen Aroma des Stangenbrokkolipesto und dem würzigen Halloumi.

Das GABRIEL-GLAS

ONE FOR ALL – Unglaublicher Weingenuss. Ein edles Weinglas für alle Fälle.

Weingenuss pur! Für jeden Tag! Für jeden Wein – egal ob Schaumwein, Weißwein, Rotwein oder Süßwein. Der „Bouquet-Drive“ am Glasbauch beschleunigt die Aromenentfaltung. Die leicht konische, innen geschwungene Form konzentriert das Bouquet. Ein einziges, geniales Glas für maximalen Weingenuss.

