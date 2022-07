Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gebackene Ochsenherzparadeiser mit Couscous

100 Jahre Geschichte: Das Centennium betrifft nicht nur den Familienbetrieb von Markus Pannagl, sondern auch die Tomatensorte, auf die er sich spezialisiert hat. Der Ochsenherzparadeiser wurde vergessen und war in Österreichs Supermarktregalen nicht mehr zu finden. Die Familie Pannagl sorgt seit einigen Jahren für eine Renaissance der stark gerippten, fleischigen und kernarmen Sorte, die bis zu ein Kilogramm pro Stück auf die Waage bringen kann. Wussten Sie, dass die Ochsenherztomate von innen nach außen reift? Lassen Sie sich also nicht von der grünen bis hellroten Farbe abschrecken, roh schmecken sie in diesem Stadium am besten. Im Übrigen gehören eine frühe Reife- und lange Erntezeit zu den großen Vorteilen der Ochsenherztomaten. In Amerika ist sie übrigens oft als „Beefsteak tomato“ erhältlich – in Peter Hendersons Samenkatalog von 1895 beschreibt er die neue Tomate als „So fest und fleischig wie Beefsteak“. Ein Attribut, das ihr bis heute geblieben ist.