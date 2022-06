Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Frische Paprika-Chili-Sauce

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor. Mit Rezept-Video zum Anschauen und online zum Nachlesen.

Zu Beginn waschen Sie die Chilischoten, schneiden bei jeder Schote den Strunk weg und halbieren diese. Danach schneiden Sie alle Chilischoten in feine Scheiben. Am besten verwenden Sie dazu Einweghandschuhe oder Sie achten darauf, sofort nach dem Schneiden Ihre Hände gründlich zu waschen.

Schälen Sie die Zwiebel und den Knoblauch und hacken Sie diesen sehr fein. Drücken Sie anschließend das Zitronengras mit dem Messerrücken an und lösen die holzigen Schichten ab. Zum Schluss hacken Sie das Innere ganz fein.

Waschen Sie nun die Tomaten und Paprikaschoten, halbieren und entkernen diese. Danach schneiden Sie die Tomaten und Paprikaschoten in kleine Würfel.

Nun dünsten Sie die Zwiebel, den Knoblauch, den Ingwer und das Zitronengras in einer Pfanne bei mittlerer Hitze im Olivenöl an, bis es intensiv zu duften beginnt. Die Zwiebel und der Knoblauch sollten dabei keine Farbe annehmen.

Zum Schluss können Sie die Sauce entweder in dieser Konsistenz belassen oder mit dem Mixstab fein pürieren und in Einweckgläser abfüllen. Guten Appetit!

