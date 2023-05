Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Cremiger Nudelsalat mit Mini-Gurken und Räucherlachs

Woher kommen die Gurken? Gurkengärtner Alexander Ableidinger von LGV Gärtnergemüse

Die Gurke ist ein vielseitiges Gemüse, das in verschiedenen Zubereitungen eine wahre Geschmacksvielfalt entfaltet. Ob als Bestandteil von Salaten, Sandwiches, Dips oder kalten Suppen, gefüllt, eingelegt oder einfach roh als Snack, die Gurke kann mit nur wenigen Zutaten zu geschmacklichen Höhepunkten führen. Natürlich ist dabei die Qualität des Produkts von großer Bedeutung. Hier kommt die Familie von Alexander Ableidinger ins Spiel, die seit über 100 Jahren Gurken in Wien Simmering anbaut. Seit 2020 bieten sie auch besonders knackige und intensiv schmeckende Mini-Gurken an. Weil sie Hackschnitzel als natürliche Wärmequelle in den Gewächshäusern nutzen, wird ein sinnvoller Kreislauf geschaffen, der optimale Bedingungen für das Wachstum der Gurken schafft. So landen die frisch geernteten Gurken bereits am Tag der Ernte in den Supermarktregalen. Das Erfolgsrezept von Alexander Ableidinger beruht auf langjähriger Erfahrung, Leidenschaft und viel Feingefühl.