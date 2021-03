Frühjahrsputz leicht gemacht – mit call a BOX ganz einfach Raum zum Wohlfühlen schaffen

Alles unter einem Dach - egal wo man ist

Wir verbringen aktuell mehr Zeit in den eigenen vier Wände als je zuvor. Justament musste das halbe Wohnzimmer in ein Home-Office umfunktioniert werden, das Kinderzimmer quillt über vor Spielzeug und die Katze herrscht über die gesamte Couch. Umso wichtiger ist es, aus dem eigenen Zuhause wieder einen Wohlfühlort zu schaffen, der Raum zur Entfaltung birgt. “call a BOX” erfüllt diesen Wunsch einfach über die Handy-App: Die Lagerboxen werden in gewünschter Menge nach Hause bestellt und nach der Befüllung zu einem Wunschzeitpunkt wieder vor der eigenen Haus- oder Wohnungstüre abgeholt.