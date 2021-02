call a BOX - bequem Freiraum schaffen

Eine BOX für individuelle Bedürfnisse

Die eigens entwickelte App ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern, ihre Boxen digital zu beschriften und damit immer vollen Überblick über den Inhalt des Lagers zu haben. So können beispielsweise Studierende während eines Auslandssemesters die nicht mehr benötigten Lernunterlagen oder Kleidungsstücke unkompliziert in Boxen einlagern und nach Rückkehr an den Studienort wieder zustellen lassen. Selbiges kann für Unternehmen mit kleinen Geschäftslokalen gelten.