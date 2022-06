Wiener Börse Nachhaltigkeitspreis an die BKS Bank verliehen

Die BKS Bank feiert heuer unter dem Motto „100 Jahre Verantwortung und Nähe“ ihr 100-Jahr-Jubiläum. „Ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg unseres Hauses ist die verantwortungsbewusste Geschäftspolitik. Ich freue mich daher besonders, dass der Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse unser konsequentes Engagement, die Ganzheitlichkeit unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unsere Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit würdigt“, so BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer.

Diese Vorreiterrolle zeigt sich unter anderem darin, dass sich die BKS Bank entschlossen hat, Mitglied der Green Finance Alliance zu werden, einer Initiative des Klimaschutzministeriums für Finanzinstitute, die danach streben, ihre Produktportfolios nach dem Pariser Klimaschutzziel auszurichten. „Die Bewältigung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Wir müssen jetzt die Weichen für eine lebenswerte Zukunft der nächsten Generationen stellen. Die BKS Bank ist gerne bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten“, erklärt Stockbauer.

Die BKS Bank unterstützt ihre Kunden umfassend bei der Transformation zu einer kohlenstoffarmen, regional verankerten Wirtschaft. Das Produktspektrum wurde in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in diese Richtung ausgebaut und Nachhaltigkeit tief im Unternehmen verankert. „Das Gesamtvolumen unserer nachhaltigen Produkte beträgt mittlerweile rund 770 Millionen Euro – mit stark steigender Tendenz“, so Stockbauer. Der Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse wurde von Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des VÖNIX-Beirates überreicht.