Die Bevölkerung in Österreich wird immer älter, die Lebenserwartung steigt und der Anteil der Erwerbsfähigen sinkt. Das belastet das staatliche Pensionssystem. Viele Frauen erhalten in der Pension zudem signifikant weniger Geld als ihre männlichen Alterskollegen. Gründe dafür sind zum Beispiel Teilzeitarbeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen. Laut Statistik Austria führen die Unterschiede im Erwerbsleben und die niedrigeren Einkommen in Summe zu einer geschlechtsspezifischen Pensionslücke von 40,7 Prozent. Eine private Pensionsvorsorge ist daher besonders für Frauen wichtig, um diese finanziellen Lücken zu schließen. „Unsere kürzlich durchgeführte Generali Studie ’Was Frauen bewegt’ hat gezeigt, dass Frauen skeptisch sind, ob sie in der Pension ihren Lebensstandard halten können und noch kritischer, ob die staatliche Pension ausreichen wird. Und auch wir sehen: Viele Menschen unterschätzen nicht nur ihre Lebenserwartung, sondern auch die Kosten im Alter. Die staatliche Pension reicht oft nicht aus, um den Lebensstandard zu halten“, erklärt Martin Sturzlbaum, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali Versicherung. Eine private Vorsorge kann helfen, diese Lücke zu schließen und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.