Wie Frauen für die eigene Zukunft vorsorgen können

Gerade Frauen neigen oft dazu, sich mehr um andere zu sorgen als um sich selbst. Kindererziehung und Hausarbeit sind jedoch unbezahlt. „Es ist ein gesellschaftliches Thema, das sich leider nur langsam verändert. Es brechen zwar Krusten auf, in der direkten Vorsorge sind Frauen weiterhin benachteiligt“, so Marga Derstroff, Head of Life bei Zurich Österreich. Beim Vorsorgethema ist jedoch gesunder Egoismus gefragt. „Denn der Partner ist keine Altersvorsorge, das liegt alleine in meiner eigenen Verantwortung. Aktuelle Zahlen einer IMAS-Studie zeigen ein Umdenken. 84 Prozent der Frauen geben an, dass es ihnen ’sehr wichtig’ sei, finanziell unabhängig zu sein. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei 63 Prozent“, erklärt Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen.

Frauen haben beim Thema Vorsorge meist andere Anforderungen als Männer. „Sie brauchen Information und gezielte Beratung, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. Es braucht auch gute Role Models, also weibliche Vorbilder, an denen sich junge Frauen orientieren können und denen sie vertrauen. Wir sehen auch, dass Frauen im Allgemeinen beim Thema Vorsorge lieber von Frauen beraten werden wollen“, so Marga Derstroff. „Frauen haben im Laufe ihres Lebens eine andere Einkommensentwicklung als Männer. Zum Beispiel aufgrund von Erziehungszeiten oder Teilzeitbeschäftigungen. Sie suchen daher eine Vorsorge, die das berücksichtigt. Generell empfehlen wir mindesten zehn Prozent vom Einkommen, um vorsorgen zu können. Die Vorsorgeprodukte von Zurich sind so flexibel, dass sie sich diesen Bedürfnissen von Frauen optimal anpassen. Das Wichtigste überhaupt ist anzufangen – auch mit kleinen Beträgen. Wer jung startet, hat einen Vorteil. Schon ein kleiner Betrag, z. B. zwei Euro am Tag, kann über einen langen Ansparzeitraum hinweg eine schöne Vorsorgesumme ausmachen.“