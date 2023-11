Was Nachhaltigkeit mit sozialer Verantwortung zu tun hat

Absicherung der Existenz

Die soziale Verantwortung eines Unternehmens wirkt auch nach außen in der Art und Weise, wie es sich um Kundinnen und Kunden kümmert. Als Versicherer begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden und sichern sie ab. Damit erfüllen wir unsere Kernaufgabe und nehmen gleichzeitig Menschen eine große Sorge ab. Denn die Absicherung der Existenz zählt zu den wichtigsten Bedürfnissen von Menschen.

Ganz besonders gilt dies in Österreich für Frauen. Viele von ihnen sind aufgrund ihrer Erwerbsbiografie gefährdet, in der Pension in die Armut zu rutschen. Mit einer gezielten Ansprache in der Beratung und mit nachhaltigen Vorsorgelösungen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen, wollen wir das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer solchen Absicherung für Frauen stärken. Auch auf diesem Weg nehmen wir unsere soziale Verantwortung wahr und leisten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit.

Andrea Stürmer ist Vorstandsvorsitzende der Zürich Versicherungs AG in Österreich. Diese gehört mit den Marken Zurich und die Direktmarke Zurich Connect zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group.