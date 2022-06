Vorsorge für den Lebensabend

Die Frage, ob man den gewohnten Lebensstandard auch im Alter halten wird können, ob die staatliche Altersvorsorge für einen lebenswerten Lebensabend ausreichen wird, beschäftigt immer mehr Menschen. Die Altersvorsorge in Österreich besteht aus drei Säulen. Die gesetzliche

Altersvorsorge als „erste Säule“, die betriebliche Altersvorsorge als „zweite Säule“ und die „dritte Säule“, die private Altersvorsorge. Doch wird es in Zukunft noch ohne die zweite und dritte Säule in der Pensionsvorsorge gehen? „Aktuelle Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger können bei uns immer noch mit guten, etwa doppelt so hohen Pensionsniveaus wie in Deutschland rechnen. In Deutschland wäre die Frage daher wohl mit „kaum“ zu beantworten – für Österreich lautet meine Antwort „natürlich“. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Verbesserungsbedarf im österreichischen Pensionssystem sehe und es heißt auch nicht, dass Zusatzvorsorge in bestimmten Konstellationen nicht sinnvoll sein kann“, erklärt Erik Türk von der AK Wien.