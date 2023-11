Tech-Riesen weiterhin im Aufwind

Kein Zyklus

Das Interessante an den großen Technologieunternehmen ist, dass sie unabhängig von Konjunkturzyklen ihr Geschäft machen. Karl Banyai, Sales Director für Franklin Templeton in Österreich: „Unternehmen und Verbraucher investieren in Technologie, um ihre Produktivität zu steigern. Unsere Arbeit zeigt, dass Unternehmen auch am ehesten bereit sind, ihre Investitionen in Technologie zu beschleunigen, wenn sie ihre eigenen Aussichten verbessert sehen. Darüber hinaus glauben wir, dass die Unternehmen bei anhaltendem Inflationsdruck auf der Arbeitnehmerseite auf Technologien und Verbesserungen der Geschäftsprozesse setzen werden, um ihre Abhängigkeit vom Humankapital zu verringern.“ Unternehmen könnten Investitionen zudem in ihre IT-Systeme nur kurzfristig aufschieben. Salcher: „Wer nicht in die Technologie investiert, riskiert, die Konkurrenzfähigkeit zu verlieren.“