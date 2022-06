Swiss Re Analyse: Die drohende Risiken der nächsten Jahre

Der Rückversicherer Swiss Re hat in seinem heuer zum zehnten Mal erschienen „Sonar“-Bericht aufkommende oder sich verschärfende Risiken, mit denen die Versicherungsbranche konfrontiert ist oder verstärkt konfrontiert werden könnte aufgezeigt. „Doch bei der Untersuchung von neuen Risiken geht es nicht um Vorhersagen. Es geht vielmehr darum, das Bewusstsein für Risiken zu schärfen, die der Gesellschaft drohen können, und dass wir entsprechend vorbereitet sind“, sagt Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer von Swiss Re.

Der nun veröffentlichte 2022er-Bericht identifiziert 14 solcher Risiken. In drei dieser Risiken sehen die Autoren ein hohes potenzielles Maß an Auswirkungen. Zwei davon betreffen bereits den Zeitraum der kommenden drei Jahre. Das eine sind Herausforderungen im Bau aufgrund von Rohstoffknappheit und Preissteigerungen – was sich im Schadenfall in höheren Forderungen niederschlagen kann.