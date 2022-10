Swiss Life Select: Immobewertung per Mausklick

Das neue Tool nutzt für die Objektbewertung eine große Menge an Daten zu vergangenen Immobilien-Transaktionen in der Region, aber auch vielfältige Daten, die offenlegen, ob in der Nähe der Immobilie Geschäfte, Kindergärten oder öffentliche Verkehrsmittel vorhanden sind und wie die Sozio-Demografie in der jeweiligen Wohngegend aussieht. All diese Daten werden vom neuen Online-Tool bewertet, gewichtet und zusammengefasst. Dabei kommen modernste Machine-Learning-Technologien zum Einsatz.

Niko A. Schüler, Head of Real Estate bei Swiss Life Select: „Die Immobilie stellt bei in Österreich lebenden Menschen verhältnismäßig den mit Abstand größten Vermögenswert dar. Durch die Nutzung modernster Technologien bieten wir Kunden erstmals einen vollumfassenden Überblick ihrer Vermögenswerte. Ohne eine regelmäßige Bewertung der Immobilie ist aus meiner Sicht eine gesamtheitliche Betrachtung des Vermögens nicht möglich.“