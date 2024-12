Streuung: Nach Ihren Wünschen

Investitionen in Fonds eignen sich für alle Anlageinteressen, weil das Angebot groß ist und persönliche Vorlieben fast immer getroffen werden können. IT spielt dabei als Unterstützung eine immer größere Rolle. „Unser quantitativer Handelsansatz agiert zu 100 % regelbasiert, wodurch emotionale Anlageentscheidungen sowie Marktmeinungen ausgeblendet werden“, erklärt Leo Willert CEO & Head of Trading bei ARTS Asset Management das Credo des 2003 gegründeten Unternehmens. ARTS setzt dabei mit seinem Trendfolgesystem auf Algorithmen, die automatisiert jene Fonds auswählen, für die es das größte Kurssteigerungspotenzial erkennt. Diese quantitative Strategie hat den Vorteil, dass größere Verluste meist vermieden werden, da das technische Handelssystem automatisch wieder aussteigt, wenn sich eine Momentum-Bewegung abgeschwächt hat – eine Trading-Strategie gemäß der Börsenweisheit „The trend is your friend“.

CHANCEN UND RISIKEN VON KI. ARTS setzt nicht nur beim eigenen Trendfolgesystem auf technische Unterstützung, sondern auch auf Investments im Bereich Künstliche Intelligenz, die zu einem Wachstumstreiber an der Börse geworden sind. Auch wenn diese nicht als Allheilmittel gesehen werden sollten. So erfuhren etwa in den letzten Monaten die „Magnificent Seven“ – also Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft – neben enormen Kursanstiegen auch signifikante Bewertungsverluste. Manche Stimmen in der Branche warnen sogar davor, dass die KI-Blase platzen könnte.

Columbia Threadneedle Investments vereint dabei internationale Expertise mit einem direkten Bezug zu Österreich, wie Herbert Kronaus, Country Head Austria & CEE, erklärt: „Columbia Threadneedle Investments ist in Österreich bereits seit mehr als 20 Jahren konstant mit einem Büro vor Ort vertreten. Durch die Kontinuität und Stabilität im Team werden wir 2025 das nun erweiterte Fondsangebot noch stärker in Wien und den Bundesländern präsentieren. Unterstützt werden wir dabei auch mit Investmentspezialisten aus London und den USA.“

INTERNATIONAL UND REGIONAL. Mit der Expertise von mehr als 650 Investmentspezialisten bietet Columbia Threadneedle Investments ein breites Spektrum aktiv gemanagter Anlagestrategien und -lösungen an. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Unternehmen wegweisend im Bereich Impact Investing für Anleihen und soziales Engagement. Man fokussiert auf Investition in Unternehmen, Organisationen und Fonds, die – neben einer positiven finanziellen Rendite – ebenso messbare, positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben.

Mit an Bord ist – neben Professor Ulrich Bodenhofer von der FH Hagenberg– auch der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Teodoro Cocca von der Johannes Kepler Universität Linz. Das Center soll eine Anlaufstelle für Studierende sein, die eine Herausforderung im Finanzbereich suchen. In Kooperation mit akademischen Einrichtungen bietet die Kepler-Fonds Themen für Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten an und stellt Experten aus dem Fondsmanagement als Betreuer zur Verfügung. Zudem ermöglicht das Center jungen Menschen, im Rahmen von Praktikums- und Trainee-Programmen Erfahrungen durch die Mitarbeit an Projekten zu sammeln.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER WISSENSCHAFT. Die Kepler-Fonds KAG, der viertgrößte heimische Fondsanbieter, verwaltet ein Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Euro und integriert ebenso Künstliche Intelligenz (KI) in der täglichen Arbeit. Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein sagt dazu: „Wir arbeiten seit zwei Jahren mit der Fachhochschule Hagenberg zusammen, um mithilfe von Künstlicher Intelligenz frühzeitig negative Unternehmensentwicklungen zu erkennen.“ Die Künstliche Intelligenz unterstützt dabei die Portfolio Manager bei Anlageentscheidungen, indem sie Unternehmen und Sektoren mit potenziellen Problemen aufzeigt. Die Entscheidungen werden von den Fondsmanagern getroffen. Bei einem weiteren Projekt mit der FH Hagenberg dreht sich alles um die Steuerung von Value- und Growth-Aktien, auch hier erhielt das Unternehmen bereits erste vielversprechende Rückmeldungen.

FOKUSPRODUKTE FÜR ÖSTERREICH. Für die österreichischen Anleger gibt es mitunter folgende zwei Fokusprodukte: Die beiden Fonds CT (Lux) Japan Equities und den CT (Lux) Global Focus. Der CT (Lux) Japan Equities ist seit Dezember 2023 aufgelegt. Es ist ein Fonds für japanische Aktien, der in 30 bis 60 Unternehmen investiert, denen starke Wettbewerbsvorteile zugeschrieben werden, und der darauf abzielt, starke und nachhaltige Erträge zu erzielen. Die Experten von Columbia Threadneedle Investments recherchieren intensiv zu den Unternehmen, in die investiert werden soll; ESG- und makroökonomische Bewertungen sind ebenso relevant. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein hohes Maß an Risiko und Volatilität tolerieren.



Beim CT (Lux) Global Focus setzt man auf nachhaltiges Investment. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit tätig sind. Dazu gehören auch Werte aus Industrie- und Schwellenländern. Der CT (Lux) Global Focus fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er mitunter verantwortungsvolle Investitionen integriert und sicherstellt, dass Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung haben. Mindestens 50 Prozent des Fonds sind in Unternehmen investiert, die ein starkes Rating haben und zudem verpflichtet sich der Fonds dazu, mindestens 5 Prozent seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu stecken. Unternehmen, die Einnahmen aus Branchen wie Kohle und Tabak erwirtschaften, werden ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die in Atomwaffen oder kontroversen Waffen involviert sind, sowie solche, die gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben.



Herbert Kronaus wirft einen Blick in die Zukunft: „Zu den bereits angesprochenen Strategien wie dem CT (Lux) Global Focus und dem CT (Lux) Japan Equities werden in 2025 auch weitere Fonds, die am Puls der Zeit sind, in den Vordergrund rücken. Das ist z. B. auf der Aktienseite der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity, der mit seinen Investitionen auf positive Nachhaltigkeits-Ergebnisse und zugleich auf starke finanzielle Erträge abzielt. Auf der Rentenseite sind nach den Renditeanstiegen unser CT (Lux) European High Yield und unser CT (Lux) European Corporate Bond im Fokus.“

NACHHALTIG ALPHA GENERIEREN. Als aktiver Anlageverwalter betreut Nordea Asset Management Anlageklassen aus dem gesamten Anlagespektrum mit dem Ziel, Alpha zu generieren und zugleich Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Dass dies kein Widerspruch ist, sondern ein Trend, beobachten die Experten von Nordea. So wuchs laut dem Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar das angelegte Vermögen in nachhaltige Fonds bis Ende 2023 auf fast 3 Billionen US-Dollar und auch aus den Gesprächen mit Investoren weiß man bei Nordea, dass ESG-Faktoren nach wie vor an Bedeutung gewinnen.

Daher braucht es u.a. starke und effektive Maßnahmen über alle Portfolios hinweg sowie spezielle Instrumente und Ansätze in Bereichen wie Klimaschutz und Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Auch die externe Zertifizierung von ESG-Prozessen wird wichtiger.

AUF NACHHALTIGKEIT SETZEN. Für Investoren gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf Nachhaltigkeit zu setzen: „Das Spektrum der Möglichkeiten ist riesig – von einem stabilen Stromnetz über effiziente Technologien bis hin zu weniger und besser genutztem Abfall. Unsere Anlagestrategie zielt darauf ab, die Gewinner dieses langfristigen Strukturwandels auszuwählen, der Anlegern langfristig ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten kann“, sagt Henning Padberg, Co-Portfoliomanager der globalen Klima- und Umweltstrategie von Nordea.

Bei Nordea kann man daher in Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund investieren: Jedes Unternehmen, das hier aufgenommen wird, weist ein gutes Nachhaltigkeitspotenzial auf, das positiv zum Fondsziel beiträgt, wobei ESG-Faktoren in die Bewertung mit einfließen. „Unser fundamentaler Bottom-up-Anlageprozess zielt darauf ab, ein Portfolio mit überzeugenden Ideen (40 bis 60 unterbewertete Aktien) zu identifizieren, die erhebliche künftige Cashflows aus ihren innovativen Klimalösungen ableiten“, sagt Portfolio Manager Thomas Sørensen. Das sind etwa Unternehmen, die mit ihren Produkten dabei helfen, Ressourcen zu schonen, die Umwelt schützen oder auch den Einsatz alternativer Energien zu forcieren.