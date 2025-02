Der Schlüssel zur finanziellen Sicherheit im Alter

Wir leben in einer digitalen und global vernetzten Welt, die sich aufgrund der Vielzahl an Informationen, die wir täglich abrufen können, immer schneller zu drehen scheint. Doch ein Thema bleibt trotz dieser vielen Einflüsse im Fokus: die finanzielle Absicherung im Alter. Schließlich wollen wir alle unseren gewohnten Lebensstandard auch in der Pension genießen.

Altersarmut wird seit Jahren zunehmend diskutiert und viele – vor allem jüngere Menschen – blicken sorgenvoll auf ihre finanzielle Zukunft. Sie stellen sich die Frage, was man machen kann, um sich rechtzeitig abzusichern und die drohende Gefahr von Altersarmut schon frühzeitig zu minimieren.

Die Antwort darauf lautet: Nur eine ausgewogene Kombination von staatlicher und privater Vorsorge kann langfristig finanzielle Stabilität garantieren. Denn eines ist schon heute klar: Ohne private Vorsorge gibt es keinen finanziellen Ruhepolster im Alter.