Stabile Anlage in Sachwerte

Auf die Krisenzeiten haben Menschen auch mit dem Ankauf von Gold reagiert. So stieg der Umsatz der Münze Österreich AG im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent. „In Gold kann man physisch, also durch den Erwerb von Goldmünzen oder Goldbarren investieren oder man kann Anteilsscheine an Goldminen oder ETF’s kaufen. In Europa setzt man offenbar auf „wahre Werte“ und möchte eher die physischen Produkte erwerben und sicher lagern. Die Münze Österreich AG bietet auch an, Goldmünzen oder Barren online zu kaufen und bei uns im „Golddepot“ einzulagern, damit hat man beide Welten vereint“, erklärt Gerhard Starsich,

Generaldirektor der Münze Österreich AG. Der „Goldsparplan“ der Münze Österreich ist für jene Kunden gedacht, die regelmäßig in Gold investieren wollen, um sich oder ihre Kinder abzusichern oder später Träume zu erfüllen. Man definiert, in welchen Intervallen man welches Produkt kaufen möchte und schließt quasi ein Abo ab. Alternativ dazu kann man bei der „GoldReserve“ regelmäßig kleine Geldbeträge einzahlen und sobald das monatlich angekaufte Gold eine Unze erreicht, sendet die Münze Österreich einen Wiener Philharmoniker zu oder lagert ihn ins Golddepot des Kunden ein. „Ob der Tatsache, dass Gold in Österreich steuerfrei ist, eignet es sich ausgezeichnet, um den Wert des Ersparten zu erhalten. In der aktuellen Situation ist der Werterhalt für Viele sicher ein entscheidendes Kaufmotiv. Zudem ist es ein einfaches Instrument: Geld kann schnell zu Gold und wieder zu Geld gemacht werden. So hat der Konsument immer ausreichend für Liquidität gesorgt“, so Starsich.

Luxusuhren sind nicht nur begehrte Statussymbole, sondern sie versprechen auch als Wertanlage ein Gewinnpotenzial. Entscheidende Kriterien für eine sichere Anlage in Uhren, sind die Uhrenmarke und das Modell. Bekannte und beliebte Uhrenmarken, mit langer Historie, wie Patek Philippe, Rolex, IWC oder Omega sind beim Uhreninvestment immer sehr gefragt. Bei diesen Marken kann davon ausgegangen werden, dass sich der Wert der Uhr, dank jährlicher Preisanpassungen, sogar automatisch erhöht, daher stellen sie eine ausgezeichnete Wertanlage dar.

Eine weitere attraktive Möglichkeit zur Anlage in Sachwerte stellen Classic Cars dar. „Die Pandemie hat natürlich auch in diesem Bereich erst einmal die Stopp-Taste gedrückt, dafür ist der Markt nach dem ersten Lockdown und letztes Jahr mit den wiederbeginnenden Veranstaltungen umso stärker zurückgekommen. Die Inflation und die Ukraine-Krise als Treiber dieser, verstärken natürlich die Anlage in Sachwerte und damit auch in klassische Fahrzeuge“, erklärt Wolfgang Humer, Experte für klassische Fahrzeuge & Automobilia im Dorotheum und weiter: „Auch wenn für mich persönlich die Leidenschaft im Vordergrund stehen sollte, ist die Frage, ob sich klassische Fahrzeuge als Geldanlage eignen, natürlich mit einem Ja zu beantworten. Wobei es auch hier Bewegungen am Markt gibt und der Weg nicht immer nach oben führt. Aber Voraussetzung sollte immer ein Bezug zum Fahrzeug sein, dann ist es auch eine Investition in die Freude an der Sache.“

Helene Tuma